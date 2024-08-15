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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Altay'a yerli vagon! NATO görevlerinde bile kullanılabilecek! Tarih verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yerli ve milli imkanlarla tasarlanan ve stratejik bir proje olan UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “ALTAY tankının taşınmasına yönelik bir vagon tasarladık.” dedi. UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonunun yurtdışı NATO görevlerinde de kullanılabileceğinin altını çizen Uraloğlu, son testlerin de tamamlanmasının ardından vagonları 2025 yılında teslim etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 10:15 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 10:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Altay’a yerli vagon! NATO görevlerinde bile kullanılabilecek! Tarih verildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tasarlanan ve stratejik bir proje olan UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu Projesi'nde gelinen son noktaya dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Projedeki önceliğimiz ekonomik ya da çok yönlü kullanıma sahip bir araç üretmekten ziyade milli güvenlik esasları çerçevesinde TSK'nın yürüteceği operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla askeri araçların, öncelikle de ALTAY tankının taşınmasına yönelik bir vagon tasarladık." dedi.

"UAIS TİPİ ASKERİ ARAÇ TAŞIMA VAGONU YURTDIŞI NATO GÖREVLERİNDE KULLANILABİLECEK"
TSK'nın talepleri kapsamında UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile Altay Tankı versiyon-1 ve versiyon-2 başta olmak üzere taşınması planlanan en yüksek dara ve en geniş gabari ölçülerine sahip olan M60T, Korkut, Samur ve Kirpi araçlarının da demiryolunda taşınması için ağırlık ve ölçüleri dikkate alınarak konsept tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Ayrıca vagonun askeri araç taşıma dönemleri haricinde kullanılabilmesi amacıyla TCDD Taşımacılık'ın konteyner taşımacılığında kullanabilmesi için konsept tasarımı bu talebi de karşılayabilecek şekilde tamamladık." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Uraloğlu, bu sayede UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile 40 ve 45'lik konteyner taşıma senaryosunun gerçekleştirilmesinin de teknik olarak mümkün olduğunun altını çizdi. Bakan Uraloğlu, vagonun ön tasarım çalışmalarında Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik bileşenleri olan TSI düzenlemelerinin de dikkate alınarak konsept tasarımın tamamlandığını anımsatarak, "UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu yurtdışı NATO görevlerinde kullanılabilecek." dedi.

TÜRASAŞ'IN ASKERİ ARAÇ TAŞIMA VAGONU TSK ENVANTERİNDEKİ 104 ARAÇTAN 78'İNİ TAŞIYACAK
Çalışmalar sonucunda darası 24,5 ton seviyesine kadar düşürülen UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 104 adet askeri araçtan 78'inin taşınabilmesinin mümkün hale getirildiğini belirten Uraloğlu, "Tasarım-analiz çalışmaları sonucunda tamamen TÜRASAŞ imkanlarıyla TSI standartlarına uygun şekilde tasarlanan askeri araç taşıma vagonunun prototip imalat çalışmaları Sivas Bölge Müdürlüğünde yoğun çalışmalar neticesinde tamamlanarak, prototip vagon Kasım 2023 tarihinde tüm proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sergilenmişti. Vagonumuzun kaynaklı imalat aşaması ve TSI sertifikasyon çalışmaları kapsamında statik testleri ile tank yükleme testleri de başarıyla tamamlandı." diye konuştu.

Altay'ı taşıyacakAltay'ı taşıyacak

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Uraloğlu, prototip imalat süreci devam eden vagonun fren montajının da tamamlanmasından sonra dinamik testlerinin ilgili standartlar kapsamında gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanacağını bildirerek, "Son testlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

"TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ İMKâNLARIMIZLA TAMAMLAYACAĞIZ"
Bakan Uraloğlu, "Statik, dinamik testlerin ve sonrasında TSI sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan stratejik ve kritik öneme sahip bir vagon projesini tamamen yerli ve milli imkânlarımızla tamamlamış olacağız. Bu sayede ülkemiz kaynakları etkili şekilde kullanılarak korunmuş olacak ve söz konusu vagonun yurtdışından ithal edilmesi engellenmiş olacağız." dedi.

Altay tankıAltay tankı

Uraloğlu, projenin uluslararası karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerine uygun olarak tamamlanmasıyla UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu'nun yurtdışına ihraç edilebilmesinin mümkün olacağını vurgulayarak bu sayede önemli bir ihraç kalemi sağlanmış olacağının altını çizdi.

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