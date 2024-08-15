Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Altay’a yerli vagon! NATO görevlerinde bile kullanılabilecek! Tarih verildi

Bakan Uraloğlu, "Projedeki önceliğimiz ekonomik ya da çok yönlü kullanıma sahip bir araç üretmekten ziyade milli güvenlik esasları çerçevesinde TSK'nın yürüteceği operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla askeri araçların, öncelikle de ALTAY tankının taşınmasına yönelik bir vagon tasarladık." dedi.

"UAIS TİPİ ASKERİ ARAÇ TAŞIMA VAGONU YURTDIŞI NATO GÖREVLERİNDE KULLANILABİLECEK"

TSK'nın talepleri kapsamında UAIS tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu ile Altay Tankı versiyon-1 ve versiyon-2 başta olmak üzere taşınması planlanan en yüksek dara ve en geniş gabari ölçülerine sahip olan M60T, Korkut, Samur ve Kirpi araçlarının da demiryolunda taşınması için ağırlık ve ölçüleri dikkate alınarak konsept tasarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Ayrıca vagonun askeri araç taşıma dönemleri haricinde kullanılabilmesi amacıyla TCDD Taşımacılık'ın konteyner taşımacılığında kullanabilmesi için konsept tasarımı bu talebi de karşılayabilecek şekilde tamamladık." diye konuştu.