Aile hekimliğinde yeni dönem! Hastanelerle entegre olacak! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu

O ALGI YANLIŞ
Şehir hastanelerine 'sağlığın fiziksel şaheserleri' diyorum. Şehir hastanelerini Türkiye'nin geleceği ile ilgili sağlık bilgisinin üretileceği, çalışmaların yapılabileceği, sadece hizmet alanında değil, Türkiye'nin medarıiftiharı olacak bilimin ve teknolojin de geliştirileceği alanlar olarak planlıyoruz. Şehir hastanelerinde yalnızca destek hizmetleri firmalar tarafından yönetiliyor. Özel sektörün gelişmesi kamunun ilerlemesine de destek sunuyor. Şehir hastanelerinde bazı değişikliklere ihtiyaç olabilir, ancak hastaneler konusunda kötü algı oluşturmak yanlış.
RİSKLERİ KALDIRMALIYIZ
Bugün bağımlılık ve kilo dediğimizde bunlar toplumun risklerinden en önemli iki tanesi ve hareketsizlik, beslenme bozuklukları ile doğurganlık oranlarının düşük olması esasında gelecekle ilgili en büyük risklerimiz. Bu riskleri toplumla beraber ortadan kaldırmamız gerekiyor, bu noktada sizin çok önemli bir etkiniz olacağını düşünüyorum.
Her yaştan insana koruyucu sağlığı anlatmayı ve uzun vadede toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Hareketsizlik, beslenme bozuklukları ile doğurganlık oranlarının düşük olması esasında gelecekle ilgili en büyük risklerimiz. Riskleri toplumla beraber ortadan kaldırmamız gerekiyor.
POZİTİF DESTEK
Hekimler kendilerini değerli hissetmek ister, bunu hep beraber sağlamamız gerekiyor. Hekim değerli hissederse her şey değişir, daha büyük özveriyle çalışır, hastasına da bize de sağlık sistemimize de sahip çıkar. Hekimlik yapanlara, kendisini mesleğine adayıp severek icra eden insanlarımıza, vatandaşlarımıza duygusal anlamda da her türlü desteği verebilecek meslektaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Mesleğini iyi yapan herkesi pozitif algıyla desteklemeliyiz. İyinin takdir gördüğü ve daha da değerli hissettirildiği yapı inşa edeceğiz.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı
SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜLKEMİZİN LOKOMOTİFİ
Türkiye, COVID-19 pandemisinde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görüldüğü gibi hem insan gücü hem de altyapı olarak dünyaya örnek olacak sağlık sistemine sahip. Enerji, turizm, savunma sanayi gibi sağlık sektörü de ülkemizin lokomotifi. Ülkemizin sağlık bilgisini ve bilimini üretebilecek, teknolojisini ve malzemesini yapabilecek kapasitesi var. Sadece çarkı döndürmek için biraz organizasyonel desteğe ihtiyacı var.