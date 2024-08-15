Aile hekimliğinde yeni dönem! Hastanelerle entegre olacak! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu

SUİİSTİMALE İZİN VERMEYECEĞİZ Ben sadece kamunun değil tüm sağlığın bakanıyım. Özel sektörün de büyümesi ve gelişmesi gerekiyor. Sağlık kamu hizmeti. Özel sektör eliyle işletilen sağlık kuruluşları da kamu hizmeti veriyor. Yalnızca işletme ve finansman yönünden farklılar. Sağlıkla ilgili tıbbi gereklilik haricinde işlem yapan tüm kuruluşlar kamu özel fark etmeksizin denetlenir ve cezalandırılır. Bazen şikâyet üzerine, bazen rutin bazen de habersiz denetleme yapılır. Bu konuda oldukça iyi bir altyapıya sahibiz. Sağlığın suiistimaline izin vermeyeceğiz. Bizim kontrolümüzde sağlığı kamu hizmeti olarak gören bir özel sektörü teşvik edeceğiz.

85 MİLYON İÇİN ÇALIŞACAĞIZ Algı yönetmekten çok işimizi yöneteceğiz. Sosyal medyada görünürlük açısından benden çok Sağlık Bakanlığı'nı göreceksiniz. Kişisel sosyal medyamı ben yönetiyorum ve ben yöneteceğim. Mümkün olduğu kadar polemikten uzak durmak, enerjimizi kavgaya ve geçmişe harcamamak istiyoruz. Sağlıkta doğruları daha çok ifade edecek, hizmet sunanların hizmetkârı olacak ve 85 milyon için çalışacağız.

İLAÇTA SIKINTI YOK

Maymun çiçeği ve COVID ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda alarm durumumuz söz konusu değil. Eczanelerde ilaç temini konusunda sorun bulunmuyor.

İSTİHDAMA GÖRE PLANLAMA

Bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalışıyoruz. İstihdama göre planlamalar yapacağız ve insan gücü planlamasını YÖK'e ileteceğiz.