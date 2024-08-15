Millete hizmet yolunda 23 yıl!

Başkan Tayyip Erdoğan partisinin, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. 14 Ağustos 2001'den bu yana, tam 23 yıldır AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet sancağını iftiharla taşımış parti olduğunu vurguladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

SESSİZ DEVRİME İMZA ATTIK

Yol boyunca nice badireler atlattık. Sokak olaylarından vesayet girişimlerine, kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettik. Allah'a hamdolsun bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Önce Allah'ın yardımı, sonra aziz milletimizin duası ve desteği sayesinde oyunları bozarak, kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik. Türkiye'nin AK Partili yılları, tartışmasız her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir. 'Muhafazakârdemokrat' kimliğimizin bir gereği olarak ekonomimizi büyütürken, demokrasimizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Bunun için son sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik. Hak ve özgürlükler sahasında ülkemizde sessiz bir devrime imza attık.



2 VEKİL İLE 13 BELEDIYE BAŞKANI

Törende 2'si milletvekili 13'ü belediye başkanı olmak üzere toplamda 15 yeni isim AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti rozeti taktı. Bir tanesi İyi Parti'den, 7'si Yeniden Refah Partisi'nden, 5'i ise bağımsız olmak üzere toplam 13 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.

ATEŞKES SAĞLANMALI

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi. Erdoğan, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini söyledi.