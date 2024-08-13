Yunanistan’dan Türkiye ve yangın söndürme çalışmalarına destek veren diğer ülkelere teşekkür

Yunanistan, ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak için yardım gönderen ülkelere teşekkür etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Fransa, Moldova, Romanya, Malta, İtalya, Sırbistan, Kıbrıs (Rum kesimi), Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'ne (AB) Yunanistan'a yangınlarla mücadelede sağladıkları destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü
Türkiye'nin yangınla mücadele için Yunanistan'a gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter bugün, Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, Attiki bölgesinin çeşitli yerleşim bölgelerine kadar ulaştı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle tehlike altındaki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Bölgedeki halk büyük üzüntü yaşadı.
Türk ekipler yangın söndürme çalışmalarını buradan yürütecek. Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangın, en az bir kişinin ölümüne yol açmıştı.