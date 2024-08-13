Yunanistan’dan Türkiye ve yangın söndürme çalışmalarına destek veren diğer ülkelere teşekkür

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

ÇOK SAYIDA YERLEŞİM BİRİMİ TAHLİYE EDİLDİ

Yılın en büyük yangını olarak değerlendirilen yangında, 3 hastane, 2 manastır ile çok sayıda yerleşim birimi tahliye edilmiş, şimdiye kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını bildirilmişti.