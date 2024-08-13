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Yunanistan'dan Türkiye ve yangın söndürme çalışmalarına destek veren diğer ülkelere teşekkür

Yunanistan, ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak için yardım gönderen ülkelere teşekkür etti. Yılın en büyük yangını olarak değerlendirilen yangında, 3 hastane, 2 manastır ile çok sayıda yerleşim birimi tahliye edilmiş, şimdiye kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını bildirilmişti.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 15:12 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 15:12
Yunanistan’dan Türkiye ve yangın söndürme çalışmalarına destek veren diğer ülkelere teşekkür

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Yunanistan, ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak için yardım gönderen ülkelere teşekkür etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Fransa, Moldova, Romanya, Malta, İtalya, Sırbistan, Kıbrıs (Rum kesimi), Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'ne (AB) Yunanistan'a yangınlarla mücadelede sağladıkları destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördüYunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü

Türkiye'nin yangınla mücadele için Yunanistan'a gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter bugün, Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, Attiki bölgesinin çeşitli yerleşim bölgelerine kadar ulaştı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle tehlike altındaki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Bölgedeki halk büyük üzüntü yaşadı. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, Attiki bölgesinin çeşitli yerleşim bölgelerine kadar ulaştı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle tehlike altındaki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Bölgedeki halk büyük üzüntü yaşadı.

Türk ekipler yangın söndürme çalışmalarını buradan yürütecek. Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangın, en az bir kişinin ölümüne yol açmıştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

ÇOK SAYIDA YERLEŞİM BİRİMİ TAHLİYE EDİLDİ
Yılın en büyük yangını olarak değerlendirilen yangında, 3 hastane, 2 manastır ile çok sayıda yerleşim birimi tahliye edilmiş, şimdiye kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını bildirilmişti.

Türkiyenin yangınla mücadele eden Yunanistana gönderdiği uçaklar Atinaya ulaştı: Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerdeTürkiyenin yangınla mücadele eden Yunanistana gönderdiği uçaklar Atinaya ulaştı: Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde

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