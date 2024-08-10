Yasaklanan Roblox ‘Türkiye’ye katılıyoruz’ dedi | Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de kapatıldı. Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu (BTK), 7 Ağustos Çarşamba günü Roblox oyununa erişim engeli getirildiğini açıkladı.

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Roblox'a erişim engelini Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği 'çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle' getirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden getirilen erişim engeliyle ilgili ilk açıklamasını yaptı. Roblox'un paylaşımında, "Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz" denildi.



'HEMEN AÇILSIN İSTİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" dedi.