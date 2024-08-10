MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman mehmetçik terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE TEMİZLİK!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.