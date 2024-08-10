MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman mehmetçik terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE TEMİZLİK!
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"
"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"