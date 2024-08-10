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MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 13:54 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 14:13
MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Terör koridoruna izin yok!

SURİYE'NİN KUZEYİNDE TEMİZLİK!
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"
"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"

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