Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: PKK/KCK'lı terörist "Eziz Gabbar" kod adlı Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hainlere bir darbe daha indirdi. Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üs bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı terörist "Eziz Gabbar" kod adlı Serdar Sönmez'i etkisiz hale getirdi. MİT, terörist Sönmez'in, TSK'nın Hakurk'taki üssüne terör saldırısı yapacağını tespit etti. Eli kanlı terörist hain saldırıya hazırlık sırasında etkisiz hale getirildi. Teröristin 2014'te terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı, 2015'te Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, 2018'de de Kandil'deki terör yuvalarında bulunduğu belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN