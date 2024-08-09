Ortadoğu zirvesi: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı!

Başkan Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Liderlerin görüşmesindeki ana gündem, Ortadoğu'daki gelişmeler oldu. Görüşmenin içeriğiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:



Başkan Erdoğan görüşmede İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye'nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Katar ile birlikte sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti.

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