Katil oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok mahkemeye mektup yazdı: Yemekler kötü, kitap okuyamıyorum

İstanbul'da 1 Mart'ta yaşanan trafik kazası, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Katil ise Doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok'un oğlu çıktı! Tok, oğlunu adalete teslim etmek yerine ABD'ye kaçırdı. Türkiye'nin girişimleri sonucu ana-oğul Boston'da yakalandı. Tutuklandı. Tok ve katil oğlunun iade edilmesiyle ilgili davalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Eylem Tok, mahkemeye bir dilekçe yazdı. Cezaevi koşullarını anlattı. "Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum. 4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başlamıştım. Hapisanede 2 kez nöbet geçirdim. ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum" diye dert yandı. Okuyanlar ise bir kez daha Oğuz Murat Aci'yi hatırlattı.