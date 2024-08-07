PKK talimat verdi DEM Parti provokasyona başladı! Şanlıurfa’da skandal kare

DEM'in Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal
Gelelim DEM Parti
'nin son zamanlarda sistematik bir şekilde yürüttüğü kışkırtma girişimlerine...
PKK PAÇAVRALI HALAY
DEM'in Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, eline PKK
paçavrası alıp halaya durdu.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'hakikat' olarak gördüklerini ilan edip "Bijî Serok Apo', 'Yaşasın Başkan Apo' demek. Bu bir hakikat. Bir gün bir şarkıda, bir gün sloganda, bir gün bir halayda, bir gün yürüyüşte, toplumsal etkinlikte, bir gün bir siyasi arenada ama mutlaka hakikat bir şekilde karşınızı çıkar" terör halayında başı çekti.
İstanbul'da DEM'li provokasyon
Hal öyle bir vaziyet aldı ki DEM Parti
liler Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerimizi sözde 'kürdistan' ilan ederek yaya geçitlerine "Peşi Peya" yazdı. Daha sonrasında İstanbul Eyüpsultan'daki bir caddeye sprey boyalarla Kürtçe ifadeler yazılıp kışkırtma girişiminde bulunuldu.
DEM Partili Leyla Zana'dan küstah tehdit
KÜSTAH TEHDİT
DEM Parti
li Leyla Zana "Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!" tehditleri savurdu.