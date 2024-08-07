PKK talimat verdi DEM Parti provokasyona başladı! Şanlıurfa’da skandal kare

PKK elebaşı Helin Ümit



DEM'DEN PANKARTLI 'ÖCALAN' PROVOKASYONU



Son olarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde skandal bir provokasyon kayıtlara geçti.

PKK komitesinin "Sesimiz İmralı'ya kadar gitsin, İmralı duvarlarını yıksın!" açıklaması ve elebaşı Bese Hozat'ın "Zafer işaretleriyle halaylara devam edin. Bijî Serok Apo' demeyi sürdürün" sözleri sonra DEM Parti Şanlıurfa'nın birçok yerine bebek katili Abdullah Öcalan'ın pankartlarını astı.