Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İsrail için kullandığı ifade büyük yankı uyandırdı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önceki gün Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söyledikleri büyük yankı yarattı.

"ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

Gazze'de on binlerce masum sivili katleden İsrail'in saldırılarıyla ilgili konuşan Fidan, "Ukrayna'da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar" diye konuştu.

Bakan Fidan, İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü ABD'nin "hafifletmeye" çalışmasının kabul edilebilir bir yol olmaktan çıktığını dile getirerek, "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil" ifadesini kullandı. Bakan Fidan'ın bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Güzel bir söz çok hoş olmuş", "Ülkemin güzel evlatları güzel sözler söylüyor", "Bu ifadeler gaz alır ,sonuç vermez", "Lafla peynir gemisi yürümüyor", "Yürek yemiş herhalde, İsrail'den hiç korkmuyor", "Allah'ına kurban bakanım", "Tarihi bir konuşma" yorumları yapıldı.