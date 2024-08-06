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Sosyal medyadan üniversite diploması satışı hakkında YÖK harekete geçti! Üniversitelere yazı: Acilen tamamlayın

Sosyal medyadan üniversite diploması satışının ortaya çıkmasının ardından YÖK'ten tüm üniversitelere yazı gitti. Söz konusu yazıyla tüm mezun bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) aktarılmasının ivedilikle tamamlanmasını istendi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 15:24 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 15:38
Sosyal medyadan üniversite diploması satışı hakkında YÖK harekete geçti! Üniversitelere yazı: Acilen tamamlayın

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Sosyal medyadan 25 bin TL karşılığında farklı üniversite ve bölümler için üniversite diploması satışı yapıldığı, fakülteye göre de ücret tarifesinin değiştiği ortaya çıkmıştı.

Hatta bazı sahte diploma düzenleyen sayfaların 2009 yılında kurulduğu, fiyat listesi yayınladığı bile görülmüştü.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERE UYARI
Konuyla ilgili YÖK'ten flaş bir uyarı geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye'deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor" haberleri üzerine üniversitelere yazı göndererek, tüm mezun bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) aktarılmasının ivedilikle tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS'e aktarılan öğrenci bilgileri kullanılarak e-Devlet kapısı üzerinden öğrenci ve mezun belgeleri oluşturulduğu hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişiler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama' kısmına giriş yaparak, kendi mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi bastırarak bu belgeyi beyan edecekleri kamu kurumu veya özel şirkete verebilmektedir. Mezun belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkod üzerinde kişiye özel bir numara bulunmaktadır. Diploma ile ibraz edilecek bu belgeyi alan kişiler istedikleri takdirde barkod numarasını kullanarak yine e-Devlet kapısı üzerindeki 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama' bölümünden belgenin doğrulamasını yapabilmektedir. Belgedeki bilgiler ile diploma üzerindeki bilgilerin aynı olması ile diplomanın doğruluğu teyit edilebilmektedir."

Yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmaması nedeniyle e-Devlet üzerinden "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ve Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama" yapılamamasından kaynaklanacak sorunların sorumluluğunun ilgili yükseköğretim kurumunda olduğu belirtilen yazıda, bu sebeple tüm mezun bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasının ivedilikle tamamlanması istendi.

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