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İtalya’nın altın madalyalı yüzücüsü klimasız odada sıcaktan bunaldı, parkta sabahladı

İtalya’nın altın madalyalı yüzücüsü, Olimpiyat köyündeki odalarda klima olmayınca parkta uyudu. "Odalar hamam gibi. Yemekler kötü" diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
İtalya’nın altın madalyalı yüzücüsü klimasız odada sıcaktan bunaldı, parkta sabahladı

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları skandal üzerine skandallara imza attı. 100 metrede altın madalya kazanan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon, sporcular için hazırlanan Olimpiyat köyündeki odalarda klima olmamasına isyan etti. Sıcak hava yüzünden kendini parka atan sporcu, burada uyudu. 23 yaşındaki altın madalyalı İtalyan, "Odalar hamam gibi. Sıcaktan uyunmuyor. Yemekler de kötü. Bu da herkesin bildiği bir gerçek" diye konuştu.

GÜRÜLTÜ REZALETİ
1500 serbest stil finallerine katılmaya hak kazanan bir başka İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri de klima olmadığı için iyi uyuyamadığından şikayet ederek köyü, 'şimdiye kadar yaşadığı en kötü yer' olarak nitelendirdi. Öte yandan çok sayıda sporcunun, gürültü yüzünden köyü terk edip kendi imkanlarıyla başka yerlerde konakladığı ortaya çıktı.

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