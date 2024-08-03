PKK/KCK mensubu Hıdır KORKUT, MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile 22 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye 'ye giriş yaptığı sırada yakalanmıştı.

ADIM ADIM İZLENDİ

MİT'in takibi altında olan Hıdır KORKUT, Avusturya'da PKK/KCK uzantısı olan pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. PKK/KCK mensubu KORKUT, örgütün eylem ve etkinliklerinin organizatörleri arasında yer alıyordu.