Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor: Ana gündem Orta Doğu | İşte masadaki konular...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesinin ardından Orta Doğu'da artan gelirim masanın ana gündemi olacak. İşte masadaki diğer konular...
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon bir hayli yüksek. Toplantının ana gündemi ise Orta Doğu'daki yüksek gerilim olacak.
NETANYAHU'YA KARŞI İZLENECEK YOL HARİTASI
Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.
FİLİSTİNLİLERE ACİL İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASI
Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.
TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK
Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak.
Ayrıca Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.
ENFLASYON MASADA
Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.