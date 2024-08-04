Ayasofya’da son çağrı mitingi

İsrail tarafından suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için; tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. Haniye'nin son çağrısı ile dün tüm dünya ayağa kalktı. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Filistin'e destek için meydanlara aktı. İstanbul'da da STK'lar Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Mitingde Hamas liderlerinden Talal Nassar, kürsüye çıkıp dünyaya seslendi. Nassar, "Siyonist İsrail'e bir mesajımız var. Kimse bizi oradan çıkaramaz" dedi. Ayrıca Türkiye'ye teşekkür etti: Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi!

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