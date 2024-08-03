Tek yürek olduk: Türkiye'nin dört bir yanında Haniye ve Gazze için destek yürüyüşü!

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) siyasi lideri Dr. İsmail Haniye'nin İsrail tarafından şehit edilmesine tepki göstermek için Türkiye'nin dört bir yanında yürüyüş düzenlendi. Halk sokaklarda tek yürek oldu. 7 Ekim'den bu yana soykırım suçuna imza atmış işgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü protesto edildi. Yürüyüşte Gazze'ye destek mesajları verildi.