Tek yürek olduk: Türkiye'nin dört bir yanında Haniye ve Gazze için destek yürüyüşü!

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) siyasi lideri Dr. İsmail Haniye'nin İsrail tarafından şehit edilmesine tepki göstermek için Türkiye'nin dört bir yanında yürüyüş düzenlendi. Halk sokaklarda tek yürek oldu. 7 Ekim'den bu yana soykırım suçuna imza atmış işgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü protesto edildi. Yürüyüşte Gazze'ye destek mesajları verildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da İsrail'in alçak suikastıyla şehit oldu.
Haniye'nin şehit olmadan önce yaptığı çağrı üzerine tüm STK'lar bugün (3 Ağustos'ta) İstanbul Ayasofya Meydanı'nda bir araya geldi.
"Şehit İsmail Haniye'ye Sözümüz Var" diyerek çağrı yapılan buluşma öncesinde, #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan çok sayıda duyuru yapıldı.