Yeni görev için hazırlıklar başlıyor! Sondaj gemisi Abdulhamid Han, Filyos Limanı’nda

Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası 'ndaki doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına katılmak için Akdeniz'den yola çıkan derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han , Filyos Limanı 'na ulaştı. Boğaz geçişlerinden önce 112 metre uzunluğundaki kulesinin 56 metrelik kısmı sökülen gemi, kule montajının ardından görev alanına hareket edecek.





Derin deniz sondaj gemisi olan 'Abdulhamid Han', Akdeniz'deki görevini tamamladıktan sonra Karadeniz'e doğru yola çıkmıştı. Geminin, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçişinden önce 112 metrelik kulesinin 56 metrelik bölümü sökülmüştü. Türkiye'nin 7'nci nesil sondaj gemisi olarak bilinen envanterdeki 4'üncü sondaj gemisi, bu sabah saatlerinde Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'na ulaştı. 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, kule montajının ardından Karadeniz'deki görevine başlayacak.