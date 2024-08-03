AK Parti’de 14 Ağustos hazırlığı: Hamza Dağ 23. yıl dönümünün temasını ilk kez açıkladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ , Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının bölgede istikrarsızlık isteyenlerin arzuladığı eylem olduğunu belirterek, "Mazlumdan taraf olduk, mağdurdan taraf olduk. Hamas'a da İsmail Heniyye'ye de amasız destek verdik." dedi.

HAMZA DAĞ İLK KEZ AÇIKLADI

Partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Dağ, ana kademenin kararlılığı, gençlerin dinamikliği, hanımların çalışkanlığı sayesinde ve dayanışmanın verdiği güçle hep gurur duyacak işler yaptıklarını söyledi.

Dağ, son seçimlerde Karabük'te alınan sonuçlar için herkesi tebrik ederek, zor seçim ve zor süreçte alınan bu neticenin çok kıymetli, yadsınamaz başarı olduğunu anlattı.

Ülkenin büyümesi için milletin huzurunu çekemeyenlere karşı yıllarca hem içeride hem dışarıda mücadele ettiklerini, 10 gün sonra AK Parti'nin 23. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Dağ, "Bu sene hem illerde program icra edeceğiz hem de genel merkezde yeni yaptığımız konferans salonunda. Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar görev yapmış bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, kurucularımızın katılacağı organizasyonla gerçekleştireceğiz. Temamız, 'Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti' şeklinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Son seçimlerde birileri alınan neticeden kendilerine büyük paye çıkarıyor olsa da biz biliyoruz ki, bizim milletle gönül bağımız aynen devam etmektedir." diyen Dağ, bu ülkede iş, icraat, hizmet, eser dendiğinde akla gelen partinin AK Parti olduğunu, milletin 4 yıl daha bu ülkeyi AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na emanet ettiğini vurguladı.