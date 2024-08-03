AK Parti’de 14 Ağustos hazırlığı: Hamza Dağ 23. yıl dönümünün temasını ilk kez açıkladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının bölgede istikrarsızlık isteyenlerin arzuladığı eylem olduğunu belirterek, "Mazlumdan taraf olduk, mağdurdan taraf olduk. Hamas'a da İsmail Heniyye'ye de amasız destek verdik." dedi.
HAMZA DAĞ İLK KEZ AÇIKLADI
Partisinin Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Dağ, ana kademenin kararlılığı, gençlerin dinamikliği, hanımların çalışkanlığı sayesinde ve dayanışmanın verdiği güçle hep gurur duyacak işler yaptıklarını söyledi.
Dağ, son seçimlerde Karabük'te alınan sonuçlar için herkesi tebrik ederek, zor seçim ve zor süreçte alınan bu neticenin çok kıymetli, yadsınamaz başarı olduğunu anlattı.
Ülkenin büyümesi için milletin huzurunu çekemeyenlere karşı yıllarca hem içeride hem dışarıda mücadele ettiklerini, 10 gün sonra AK Parti'nin 23. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Dağ, "Bu sene hem illerde program icra edeceğiz hem de genel merkezde yeni yaptığımız konferans salonunda. Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar görev yapmış bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, kurucularımızın katılacağı organizasyonla gerçekleştireceğiz. Temamız, 'Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti' şeklinde olacaktır." ifadelerini kullandı.
"Son seçimlerde birileri alınan neticeden kendilerine büyük paye çıkarıyor olsa da biz biliyoruz ki, bizim milletle gönül bağımız aynen devam etmektedir." diyen Dağ, bu ülkede iş, icraat, hizmet, eser dendiğinde akla gelen partinin AK Parti olduğunu, milletin 4 yıl daha bu ülkeyi AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na emanet ettiğini vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
"BU COĞRAFYA HER ÜLKE İÇİN KIYMETLİ BİR COĞRAFYA''
Bir süredir çevre coğrafyada zor dönemler yaşadıklarına değinen Dağ, "Zor süreçten geçiyoruz. Baktığımızda 'istikrar adası' diye ifade edebileceğimiz Anadolu coğrafyası, Türkiye coğrafyası, huzur bozulmasının dışında kalan coğrafya. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti'nin kesintisiz tek başına iktidar olmasının bunda çok büyük etkisi var. Sadece son 1 yılda yaşadığımız değil, Arap Baharı denilen süreçten hatta İkinci Körfez Savaşı'ndan itibaren coğrafyaya baktığımızda istikrarsızlık, savaş ortamı, terörize edilen ortam olduğunu görüyoruz. Suriye'de yıllarca yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.
Dağ, Irak'ta birkaç yıldır istikrar süreci yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"İran sürekli istikrarsızlık içinde. Son birkaç yıldır, özellikle pandemi sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devreye girmesi, öncesinde Gürcistan'da yaşanan hadiseler, şimdi de Gazze'de yaşadıklarımız. Herkes biliyor ki, bu coğrafya hassas, önemli coğrafya. Bu coğrafya herkes için, her ülke için kıymetli coğrafya. Dünyadaki bütün güçler kendi güçlerini gösterme gereğini bu coğrafya üzerinden yapıyor.
Tarihsel birikimimiz, bizim bu coğrafyaya ne kadar kıymet verdiğimizi, bu coğrafyada yapacağımız hamlelerde tarihsel kimliğimize uygun şekilde oradan aldığımız referansla hareket ettiğimizi gösteren en önemli hususlardır. Tarihsel kimliğimizde bu coğrafyanın birçok bölgesine hakim iken ortaya çıkarılan savaşlarla hakimiyetimizin nasıl giderildiğini, hangi oyunlarla yapıldığını gayet iyi biliriz."