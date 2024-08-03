İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırısına ilişkin 70 sayfalık iddianame hazırlandı: DHKP/C üyesi 19 sanığa dava

4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İddianamede, terör örgütü DHKP/C'nin "merkez komite" olarak adlandırılan yapı tarafından yönetildiği ve firari şüphelilerden Sabancı suikastının faillerinden Fehriye Erdal ile Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun bu komitede olduğu belirtilerek, bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan bazı şüphelilerin bu süreçte açlık grevine girerek tüm aşamalarda direndikleri anlatılan iddianamede, şüphelilerin imza atma gibi uymaları gereken kurallara uymayarak örgütsel tavır sergiledikleri vurgulandı.