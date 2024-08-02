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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Yayılımcılara fırsat vermeyeceğiz

Başkan Erdoğan, YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Özel Defter’e “Coğrafyamızda siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” sözlerini kaydetti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Yayılımcılara fırsat vermeyeceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel Defter'e yazdığı notlarla, dünyaya mesaj verdi:
Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır.
Son günlerde yeniden hortlayan yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi sonuna kadar korumakta kararlıyız.

İŞTE YAŞ KARARLARI
YAŞ Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın başkanlığı'nda YAŞ üyelerinin katılımıyla yapıldı. 23 general ve amiral, üst rütbeye yükseltildi. 77 albay, general ve amiralliğe terfi ettirildi. 31 general ve amiral, emekliliğe sevk edildi.

YAŞ Toplantısı'nda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı.

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