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Halk TV'den İsrail güzellemesi! Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geliriz" söylemini İsrail için kullandı! RTÜK'ten soruşturma

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İsrail tarafından suikastla şehit edilmesi dünyanın gündemindeyken CHP yandaşı Halk TV yeni bir skandala imza attı. Haniye’nin şehit edildiği binayı canlı yayında ekranlara taşıyan Halk TV, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen 'Bir gece ansızın geliriz' söylemi üzerinden İsrail'i güzelledi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 01:43 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 10:34
Halk TV’den İsrail güzellemesi! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın geliriz söylemini İsrail için kullandı! RTÜK’ten soruşturma

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da İsrail'in suikastıyla şehit edildi.

Saldırıda Haniye'nin bir koruması da hayatını kaybetti. Dünya son 24 saattir Haniye suikastını konuşurken CHP yandaşı Halk TV yeni bir skandala imza attı.

İSRAİL GÜZELLEMESİ
Haniye'nin şehit edildiği binayı canlı yayında ekranlara taşıyan Halk TV, Haniye'ye düzenlenen kalleş suikastı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen 'Bir gece ansızın geliriz' söylemi üzerinden İsrail'i güzelledi.

RTÜK SORUŞTURMA BAŞLATTI
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Filistin'in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir.

RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV'nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."

YUNAN BAKAN DA TÜRKİYE'Yİ AYNI SÖZLE TEHDİT ETTİ
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis de geçtiğimiz günlerde, Başkan Erdoğan'ın bu söylemi üzerinden Türkiye'yi tehdit etmişti.

"Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor." diyen Yunan Bakan, "Asıl biz satın aldığımız F-35'lerle bir gece ansızın Türkiye'de olabiliriz. F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'da olabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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