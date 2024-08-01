Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasında kritik temas! Tarihi esir takası sonrası Başkan’a özel teşekkür | Görüşmede neler ele alındı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden.

BAŞKAN ERDOĞAN: NETANYAHU YÖNETİMİ ATEŞKES İSTEMİYOR

Başkan Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Başkan Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti.