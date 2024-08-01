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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasında kritik temas! Tarihi esir takası sonrası Başkan'a özel teşekkür | Görüşmede neler ele alındı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tarihi esir takası sonrası gerçekleştirilen görüşmede ABD Başkanı Biden, takasın sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Peki kritik görüşmede başka hangi konular ele alındı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 22:02 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 22:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasında kritik temas! Tarihi esir takası sonrası Başkan’a özel teşekkür | Görüşmede neler ele alındı?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden.

BAŞKAN ERDOĞAN: NETANYAHU YÖNETİMİ ATEŞKES İSTEMİYOR
Başkan Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Başkan Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti.

Ankara'da tarihi casus takası böyle gerçekleştirildi.Ankara'da tarihi casus takası böyle gerçekleştirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A BIDEN'DAN ÖZEL TEŞEKKÜR
Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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