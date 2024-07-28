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Başkan Erdoğan'dan Rize’de katıldığı törende önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Rize’de katıldığı törende açıklamalarda bulundu. CHP’li belediyelerin borçlarına değinen Erdoğan, “Ne borçlarına ne sözlerine sadıklar. Eski Genel Başkanları Genel Müdürlüğü döneminde SSK’yı batırmıştı. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun kötü mirasını aynen sürdürüyor” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Başkan Erdoğan’dan Rize’de katıldığı törende önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Beş ay sonra ata toprağım Rize'de olmaktan memnuniyet duyuyorum. Köküm sensin, dalım sensin, evim sensin, yolum sensin, gönlüm sensin, dilim sensin. Bir bayram günü yaşanan sel felaketinde can kayıplarımız oldu. Afet Başkanlığımız TOKİ ile beraber Çayeli Büyükköy ve Merkez Muradiye'de toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkanı tüm altyapısı ve üstyapısıyla birlikte tamamladı. Bugün bunların anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Resmi açılışını yaptığımız bir diğer eser Ayder Yenileme ve Koruma Projesi.

Rize İyidere Lojistik Liman inşaatının gerçekleşme oranı yüzde 50'yi geçti. Proje bedeli 6,4 milyar liraya varan projeyi inşallah 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz. Biz çalışıyoruz. Laf üretmiyoruz. Peki muhalefet ne yapıyor? Hizmet etmek yerine mazeret üretiyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını ödemelerini ülkemiz için daha hayırlı olacağını söyledim. Motor su kaynattı. Çöpleri bile elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. Sosyal Güvenlik Kurumu'na en fazla borcu olan ilk 5 belediye Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası CHP'li belediyelere ait. Büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait. Eski Genel Başkanları Genel Müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor. Anlaşılan sosyal güvenlik sistemine kast etmek bunların bir geleneği. Ama iş devlete ve millete olan borçlarını ödemeye gelince ara ki bulasın. Ne sözlerine sadıklar ne de borçlarına sadıklar."

ABBAS'A TEPKİ
Başkan Erdoğan, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, davet ettiğimiz halde gelmedi. Kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi" dedi

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