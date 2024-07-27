Başkan Erdoğan yapımı devam eden Güneysu Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

Başkan Erdoğan, Valilik önündeki "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni" öncesinde Güneysu'da vatandaşlarla görüştü, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.