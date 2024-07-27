Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Akıl tutulması yaşıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi, "Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak.

İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem artık miadını doldurmaya başlamıştır. Suriye'deki ihtilaf 13 yıldır sürüyor. Ukrayna'daki savaş iki buçuk yıldır aralıksız devam ediyor. Yemen istikrara kavuşamadan maalesef Sudan karıştı. Gazze'de 16 bini masum çocuk 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi.

'SOYKIRIMCI'

ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya gördü. 7 Ekim'den beri insanlar sinema izler gibi izliyor. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken, zerre miskal utanmıyor. ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya gördü. Bir kasabı ağırlayan bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını alkışlayan bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız."

ÇİPE VE ELEKTRİKLİ OTOYA 5'ER MİLYAR DOLAR TEŞVİK

"Endüstriyel boyutta çip üretme kapasitesi hedefiyle 5 milyar dolarlık bir teşvik paketini de devreye alıyoruz. Elektrikli araç üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz."