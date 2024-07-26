Türkiye yüksek teknoloji merkezi olacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dev teknoloji hamlesi hayata geçiriliyor

Yeni destek ve teşviklerin açıklanacağı tanıtım toplantısına, yerli ve yabancı şirketlerin üst yöneticileri, yabancı yatırımcılar, iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

BAKAN KACIR DUYURMUŞTU

Katıldığı bir televizyon programında yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümü, dijital dönüşümü, yüksek katma değeri ve bölgelerin yerel dinamiklerinin ekonomik kıymete dönüşmesini beraberinde getirecek yatırımlarla ilgili yeni bir teşvik çerçevesi oluşturacağız. Bunları, Cumhurbaşkanı'mız tarafından bütün dünyaya ilan edilecek yeni bir Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile duyuracağız. Bu da küresel düzeyde yatırımcıların dikkatini çekecektir." demişti.