Başkan Erdoğan Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman’ı kabul etti: Türkiye mazisiyle yeni görkemli geleceğini inşa ediyor

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Abdurrahman, Türkiye'nin mazisiyle yeni görkemli geleceğini inşa eden, ilimle kendisini birleştiren ve "eman (güven) arayanları muhafaza eden" bir ülke olduğunu ve burada olmaktan dolayı da mutlu olduğu söyledi.