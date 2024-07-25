Başkan Erdoğan Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman’ı kabul etti: Türkiye mazisiyle yeni görkemli geleceğini inşa ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken bir isimle bir araya geldi.
Erdoğan, Arap dünyası
nın önde gelen düşünürlerinden Fas
lı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman
'ı kabul etti.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti"
açıklaması yapıldı.
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Öte yandan Prof. Dr. Taha Abdurrahman
, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde "Özgün Bir İslam Felsefesini Nasıl Kurarız?" başlıklı konferans verdi.
Müslüman filozofların bugün karşı karşıya olduğu temel iki felsefi sorunun olduğuna da dikkati çeken Abdurrahman, "Birincisi 'insanın alemdeki yeri', ikincisi ise 'dünyada egemen olan felsefi tasavvur'dur. Buna göre 'filozof kendi zamanının çocuğudur' sözü doğruysa, onu bugün dünyanın içinden geçtiği zaman kadar meşgul etmesi gereken başka bir zaman yoktur''
ifadelerini kullandı.