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PKK'ya hem Irak'ta hem Suriye'de darbe! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde 11 PKK’lı terörist Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getiridi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 12:55 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 14:06
PKK’ya hem Irak’ta hem Suriye’de darbe! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

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Mehmetçik terör örgütü PKK'ya hem Irak'ta hem de Suriye'de darbe vurdu.

15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11'i Irak'ın, 4'ü de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

PKK'ya operasyon! 15 terörist sarı torbada

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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