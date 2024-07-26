PKK’ya hem Irak’ta hem Suriye’de darbe! MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya hem Irak'ta hem de Suriye'de darbe vurdu.

15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11'i Irak'ın, 4'ü de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.