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Firari FETÖ'cü gizli bölmede yakalandı

FETÖ üyeliği nedeniyle 7 yıldır aranan 'Say' kod adlı eski polis memuru H.A. kaldığı adreste bulunan gizli bölmede saklanırken yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen H.A.'nın gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 13:56 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 14:01
Firari FETÖ’cü gizli bölmede yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Ankara'da FETÖ üyeliği nedeniyle 7 yıldır aranan 'Say' kod adlı eski polis memuru gizli bölmede saklanırken yakalandı.

FETÖ'ye operasyon (Arşiv)FETÖ'ye operasyon (Arşiv)

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 yıldır firari olarak aranan FETÖ/PDY mensubu 'Say' kod aldı eski polis memuru H.A.'nin saklandığı adresi tespit etti. Şüpheli, dün yapılan operasyonda evin gizli bölmesinde saklanırken yakalandı.

FETÖ'cü saklandığı gizli bölmede yakalandıFETÖ'cü saklandığı gizli bölmede yakalandı

BYLOCK'CU ÇIKTI
ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen H.A.'nın gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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