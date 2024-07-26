Firari FETÖ’cü gizli bölmede yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Ankara'da FETÖ üyeliği nedeniyle 7 yıldır aranan 'Say' kod adlı eski polis memuru gizli bölmede saklanırken yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Ankara'da FETÖ üyeliği nedeniyle 7 yıldır aranan 'Say' kod adlı eski polis memuru gizli bölmede saklanırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 yıldır firari olarak aranan FETÖ/PDY mensubu 'Say' kod aldı eski polis memuru H.A.'nin saklandığı adresi tespit etti. Şüpheli, dün yapılan operasyonda evin gizli bölmesinde saklanırken yakalandı.
BYLOCK'CU ÇIKTI
ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen H.A.'nın gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.