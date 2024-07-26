Firari FETÖ’cü gizli bölmede yakalandı

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI Ankara 'da FETÖ üyeliği nedeniyle 7 yıldır aranan 'Say' kod adlı eski polis memuru gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü 'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.

FETÖ'ye operasyon (Arşiv)

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 yıldır firari olarak aranan FETÖ/PDY mensubu 'Say' kod aldı eski polis memuru H.A.'nin saklandığı adresi tespit etti. Şüpheli, dün yapılan operasyonda evin gizli bölmesinde saklanırken yakalandı.