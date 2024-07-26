CHP lideri Özgür Özel ’kılıç’ gibi keskin: Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı!

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım. Siz susmayın, konuşabilin diye elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum" şeklinde açıklama yaptı. Bu sözlerle ilgili kendisine sorulan sorulara cevap veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partisidir" ifadesini kullandı. Özel'in bu sözleri ile Kılıçdaroğlu'nu kızdırmış olabileceği iddiası ortaya atıldı...

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