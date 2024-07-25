Kritik MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 4'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak. ANA GÜNDEM: TERÖRLE MÜCADELE

Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığının terörle mücadele olduğu öğrenildi.

Türkiye, Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini yaz bitmeden tamamlamayı amaçlıyor. Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin yok edilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak. Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.