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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum yönetimine "üs" resti: Gerekirse biz de kurarız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka'da gerçekleştirdiği "üs" kurma girişimine değinen Tatar, "İhtiyaç durumunda biz de deniz üssü kurabiliriz" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta tek çözümün iki devletten geçtiğine dikkat çeken Ersin Tatar, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 10:30 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 11:13
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Rum yönetimine üs resti: Gerekirse biz de kurarız

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her yıl 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı Kıbrıs'ta coşku ile anılır. Fakat bu yıl 50. yıl dönümü olduğu için yarım asır elbette farklıydı. Ona göre hazırlıklar yapılmış ve çok daha geniş çaplı bir kutlama etkinliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir heyetle katılması, orada da verilen mesajlarda Türkiye bir bütün 85 milyonluk Türkiye oradaydı. Ana muhalefet ve diğer parti başkanları ekipleri heyetleri Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinden gelen gaziler, sivil toplum, büyük bir medya temsilciliği oradaydı.

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"COŞKU İLE KUTLADIK"
Türkiye'nin gücünü de orada gördük. Türk Yıldızları da hava sahasında kendi gösterilerini yaptılar. Bütün Girne adeta balkonlarda binalarda damlarda caddelerde halk bütün bu gösteriyi seyretti. Büyük bir coşku ile kutladık. Bu bizim için bir dönüm noktasıydı. Kıbrıs Türkü yok oluştan bir soykırımdan kurtarılmış.

"KKTC TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ"

Kıbrıs hem Kıbrıs Türkünün bekası için aynı zamanda Türkiye'mizin ana vatanın kendi güvenliği için hem Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'de hem de onun üzerindeki Gök Vatan'da hava sahası için çok önemli. KKTC bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi bir kapısı. Stratejik olarak o kadar değerli.

GKRY'NİN LARNAKA'DA ÜS GİRİŞİMİ
İhtiyaç durumunda biz de deniz üssü kurabiliriz"

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