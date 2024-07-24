KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum yönetimine "üs" resti: Gerekirse biz de kurarız

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Her yıl 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı Kıbrıs'ta coşku ile anılır. Fakat bu yıl 50. yıl dönümü olduğu için yarım asır elbette farklıydı. Ona göre hazırlıklar yapılmış ve çok daha geniş çaplı bir kutlama etkinliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir heyetle katılması, orada da verilen mesajlarda Türkiye bir bütün 85 milyonluk Türkiye oradaydı. Ana muhalefet ve diğer parti başkanları ekipleri heyetleri Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinden gelen gaziler, sivil toplum, büyük bir medya temsilciliği oradaydı.