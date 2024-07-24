Dev holdinge kayyum mu atanacak? Prof. Güntekin Köksal’ın milyarlarca liralık mirası çocuklarını mahkemelik yaptı

Petrol girişimcisi PET Holding Kurucu Başkanı Prof. Dr. Güntekin Köksal'ın iki yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasında paylaşılamayan mirası mahkemeye taşındı.

KARDEŞ KAVGASI

Köksal'ın ilk evliliğinden olan oğlu Burak Köksal, babasından miras kalan 8 sayfa dolusu mülklere satış tedbiri koydururken, kasalardaki nakit paranın korunması için de şirketlere kayyum davası açmaya hazırlandığını anlattı. Köksal, kardeşleri Ayşe Köksal ve Zeynep Köksal'ın kendisine mirastan pay vermediklerini belirterek, "Şirketlerden hep uzak tutuldum. Babam bunun sadece bir prosedür olduğunu, eğer kendisine bir şey olması halinde benim hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğimi söyledi. Babam bana bankaya çok yüklü miktarda bir para yatıracağını ve ayrıca her ay hesabıma 50 bin dolar maaş gönderileceğini söyledi. Bu bahsettiği nedenlerden dolayı da bir feragatname imzalamam gerektiğini anlattı. Ben de istediği o feragatnameyi imzalamak zorunda kaldım. Ancak imza sonrası maaş olarak tarafıma gönderilen rakam hiçbir zaman söylediği gibi olmadı" diyerek dert yandı.

YALI DÜŞKÜNÜ

2010'da Sarıyer'de Padişah Abdülmecit'in oğluna yaptırdığı yalıyı alan Köksal, 2015'te ise bu yalının hemen yan tarafındaki komşu yalıyı satın almış, iki yalıya toplam 12 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.