Peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

"Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

ALÇAK İFADELERLE PEYGAMBER EFENDİMİZİ HEDEF ALMIŞTI

İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan şahsın "Muhammed'i tanımıyorum. Şuraya Muhammed'i ve Atatürk'ü koy, ben Atatürk'ün peşinden giderim. Atatürk benim anamı İngiliz'in altından almış. Muhammed'in bana bir faydası yok. Bir din getirmiş milletin .... koymuş." ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.