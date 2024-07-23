SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli Z.K.'nın 'Halki kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme' suçundan tutuklandığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 21:22 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 22:31
Peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanan Z.K'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Tunç, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ALÇAK İFADELERLE PEYGAMBER EFENDİMİZİ HEDEF ALMIŞTI
İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan şahsın "Muhammed'i tanımıyorum. Şuraya Muhammed'i ve Atatürk'ü koy, ben Atatürk'ün peşinden giderim. Atatürk benim anamı İngiliz'in altından almış. Muhammed'in bana bir faydası yok. Bir din getirmiş milletin .... koymuş." ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA