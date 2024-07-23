Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde ’Türkiye Yüzyılı’ vurgulu mesaj: Ülkemizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz

Kongrede Milli Mücadelenin yol haritası belirlendi. Milli Mücadele'nin kilit taşı 'Erzurum Kongresi' Cumhuriyetin ilk adımı oldu İlk defa "milli irade" vurgusu yapılan kongre ile Cumhuriyet'e giden yol da açılmış oldu.

"Vatan bir bütündür parçalanamaz" , "Manda ve himaye kabul edilemez" ... Türk milletinin kaderini tayin eden bu kararlar 105 yıl önce Erzurum Kongresi 'nde alındı.

Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Erdoğan,"Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan



Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur.

Millet olarak Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve ardından da Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir.

"ÜLKEMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Millî Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermektedir. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.