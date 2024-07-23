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Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu mesaj: Ülkemizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir mesaj yayımladı. Birlik ve beraberlikten ödün verilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 08:32 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 09:25
Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde ’Türkiye Yüzyılı’ vurgulu mesaj: Ülkemizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz

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"Vatan bir bütündür parçalanamaz", "Manda ve himaye kabul edilemez"... Türk milletinin kaderini tayin eden bu kararlar 105 yıl önce Erzurum Kongresi'nde alındı.

Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi mesajı



Kongrede Milli Mücadelenin yol haritası belirlendi.

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İlk defa "milli irade" vurgusu yapılan kongre ile Cumhuriyet'e giden yol da açılmış oldu.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

BAŞKAN ERDOĞAN: AYNI İLKELERLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde anlamlı bir mesaj yayımladı.

Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Erdoğan,"Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur.

Millet olarak Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve ardından da Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir.

"ÜLKEMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Millî Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermektedir. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Erzurum KongresiErzurum Kongresi

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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