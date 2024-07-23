Hatay’ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan ’6 Şubat depremi’ vurgulu mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , 23 Temmuz Hatay 'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir mesaj yayımladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı; Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu'da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir.

Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz.

Hatay 85 yıl önce bugün ana vatana katıldı Ana vatanla bütünleşme kararı, Hatay lıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, millî birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır.

Hatay 85 yıl önce bugün ana vatana katıldı



Hatay'ı da kapsayan ve 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. Bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere, bu millî dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.



