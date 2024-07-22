Nemden eridik bittik diyenler rahat nefes alacak! İstanbul’da yaşayanlara müjde!

Aşırı nem ve kavurucu sıcaklarla mücadele eden İstanbul 'a, Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) sevindirici bir haber geldi. AKOM, megakentin son hava durumu nu paylaşarak, sıcak havanın etkisini azaltacağı ve İstanbul'un yağmura merhaba diyeceği tarihi açıkladı.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR VE YAĞMUR GELİYOR

AKOM'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcaktan bunalan İstanbul sakinleri için müjdeli bir habere yer verildi. Buna göre, İstanbul'da yarından yani 23 Temmuz'dan itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu da sıcaklıkların 24-26 derece aralığına inmesini sağlayacak.