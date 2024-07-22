SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Nemden eridik bittik diyenler rahat nefes alacak! İstanbul'da yaşayanlara müjde!

İstanbul nem oranı gündüz saatlerinde %85 civarında hissedilecek ve gece bu değer %45'e düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 29 derece civarında olacak ve gece yarısından sonra 1 derece daha düşecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 08:32 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 08:32
Nemden eridik bittik diyenler rahat nefes alacak! İstanbul’da yaşayanlara müjde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aşırı nem ve kavurucu sıcaklarla mücadele eden İstanbul'a, Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) sevindirici bir haber geldi. AKOM, megakentin son hava durumunu paylaşarak, sıcak havanın etkisini azaltacağı ve İstanbul'un yağmura merhaba diyeceği tarihi açıkladı.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR VE YAĞMUR GELİYOR

AKOM'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcaktan bunalan İstanbul sakinleri için müjdeli bir habere yer verildi. Buna göre, İstanbul'da yarından yani 23 Temmuz'dan itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu da sıcaklıkların 24-26 derece aralığına inmesini sağlayacak.

İstanbul'a cuma günü yağmur geliyor. Ortalama metrekareye 1 ila 5 kilogram arası yağış beklenirken, cumartesi günü ise yağış etkisini artıracak. Hafta sonunun ilk gününde İstanbul'da sıcaklık 23 dereceye kadar inecek.

Cumartesi beklenen yağış miktarı ise metrekareye ortalama 3 ila 10 kilogram arasında olacak. Ancak, 28 Temmuz pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Bu gelişmeler, aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranlarıyla mücadele eden İstanbullulara bir nebze olsun ferahlık getirecek.

Karpuz ve peyniri sakın bir arada yemeyin! Uzman isim uyardı! Herkes tabak tabak tüketiyordu...Karpuz ve peyniri sakın bir arada yemeyin! Uzman isim uyardı! Herkes tabak tabak tüketiyordu...
Karpuz ve peyniri sakın bir arada yemeyin! Uzman isim uyardı! Herkes tabak tabak tüketiyordu...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler faiz kararında! Merkez Bankası’ndan yeni adım gelecek mi? Piyasaların beklentisi ne yönde?
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan ’ötanazi’ ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
Türk Telekom
Swap stoğu rekor oranda geriledi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacak
İngilizler duyurdu! Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya telefon: O yıldızı istiyorum!
Enerjide tam bağımsızlığın fitilini Berat Albayrak ateşledi bugün meyvelerini yemeye başladık! Yeni gemi 27 Temmuz’da yola çıkıyor
Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde ’Türkiye Yüzyılı’ vurgulu mesaj: Ülkemizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz
Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi
Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11
AK Parti’de tüm gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da! Bayrak değişimine devam
Survivor Nagihan Karadere’nin hayatı kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Mersin’de halay çekerken PKK sloganları atmışlardı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
’Köpekperest’ provokasyonda FETÖ izi! Başrolde başıboş tetikçi Cevheri Güven: Mama lobisine taktik, küstah tehdit
SON DAKİKA