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Başkan Erdoğan'dan KKTC dönüşü Külliye'de basketbol maçı! O anlar Varank'ın kadrajında... "Maç sonrası özçekim..."

Başkan Erdoğan, KKTC dönüşü milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basketbol maçı yaptı. AK Parti Bursa Milletvekili, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank o anları "Maç sonrası özçekim..." notuyla paylaştı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 12:37 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 13:36
Başkan Erdoğan’dan KKTC dönüşü Külliye’de basketbol maçı! O anlar Varank’ın kadrajında... Maç sonrası özçekim...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC dönüşü milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basketbol maçı yaptı.

Aralarında milletvekilleri Alpay Özalan, Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yer aldığı grup, parkede ter döktü.

Mustafa Varank'ın paylaşımıMustafa Varank'ın paylaşımı

Karşılaşmada yer alan Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, maç sonrası sosyal medya hesabından toplu bir kare paylaştı.

Varank paylaşımına "Maç sonrası özçekim..." notunu düştü.




"YAPIYORUZ BU SPORU"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Yapıyoruz bu sporu" paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan KKTC dönüşü Külliye'de basketbol maçıBaşkan Erdoğan'dan KKTC dönüşü Külliye'de basketbol maçı


FARK ATTILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 80-34 mağlup etti.


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