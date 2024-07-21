Başkan Erdoğan'dan KKTC dönüşü Külliye'de basketbol maçı! O anlar Varank'ın kadrajında... "Maç sonrası özçekim..."

Aralarında milletvekilleri Alpay Özalan, Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yer aldığı grup, parkede ter döktü.