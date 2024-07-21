Başkan Erdoğan'dan KKTC dönüşü Külliye'de basketbol maçı! O anlar Varank'ın kadrajında... "Maç sonrası özçekim..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, KKTC
dönüşü milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basketbol maçı yaptı.
Aralarında milletvekilleri Alpay Özalan, Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yer aldığı grup, parkede ter döktü.
Mustafa Varank'ın paylaşımı
Karşılaşmada yer alan Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, maç sonrası sosyal medya hesabından toplu bir kare paylaştı.
Varank paylaşımına "Maç sonrası özçekim..." notunu düştü.
"YAPIYORUZ BU SPORU"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Yapıyoruz bu sporu" paylaşımında bulundu.