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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomideki son durumu değerlendirdi: Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl ilan edilen Orta Vadeli Programı (OVP) kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini belirterek ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. İçeride ve uluslararası alanda güven oluşturan politikaları sayesinde artan kredi notuna da değinen Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimin kolaylaşmasını beklediklerini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 17:52 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 17:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomideki son durumu değerlendirdi: Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için!

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirterek para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reform gündemini ele aldıklarını vurgulayarak ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz "Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YılmazCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

'MERKEZ BANKASI REZERVLERİ TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en yüksek düzeyinde seyrettiğini vurguladı ve cari açık ve bütçe açığında Orta Vadeli Program hedeflerini aşan iyileşmeler yaşandığını ifade etti.

ORTA VADELİ PROGRAM'DA KARARLILIK VURGUSU
Dünyanın tarihsel ortalamaların altında büyüdüğü, bölgesel gerilimlerin yükseldiği, Türkiye tarihinin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir ortamda, geçen yıl ilan edilen Orta Vadeli Programı (OVP) kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini altını çizen Yılmaz, "Siyasi ve makroekonomik istikrar içinde, ülkemizi sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyütmeyi öngörüyoruz. Amacımız enflasyonu düşürmek, kalıcı refah artışı sağlamaktır. MB rezervlerimiz tarihi yüksek düzeylerde seyrederken, risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında OVP hedeflerimizi aşan iyileşmeler yaşanıyor. İçeride ve uluslararası alanda güven oluşturan politikalarımız bir çok alanda olduğu gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarında da kendisini gösteriyor. Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.


"MİLLETİMİZİN YAŞAM STANDARTLARINI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMAYA KARARLIYIZ"
Para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reform gündemini de güçlü bir şekilde ele aldıklarını aktaran Yılmaz, "Gerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) gerekse Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çerçevesinde belirlediğimiz somut çalışmaları ekip ruhu içinde hayata geçiriyoruz. Katma değerli üretimin ve verimliliğin artığı bir ekonomik yapı ile ülkemizi güçlü yarınlara, milletimizin yaşam standartlarını daha yükseklere taşımaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

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