Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Güzel İstanbul’umuzun en güzel eserlerinden biri

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı, dün ziyarete açıldı. Düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, "Güzel İstanbulumuz'un en güzel tarihi eserlerinden birinin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Milli Saraylar Başkanlığımızca yürütülen 6 yıllık titiz restorasyon neticesinde Yıldız Sarayı'nı ihya ettik. Şehrimizin simgelerinden olan Yıldız Sarayı, kapılarını halkımıza ve ziyaretçilerine açıyor. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan şunları söyledi, "

"HER DÖNEMİ KUCAKLADIK"

"Mustafa Kemal'in son aylarını geçirdiği Savarona yatının hangi skandallarla gündeme geldiğini hepimiz hatırlıyoruz. Savarona'yı restora ettirdik ardından olması gerektiği şekilde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlamak için inşallah kullanmaya başlıyoruz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, bu ay dahil olmak üzere Ağustos ayının sonuna kadar sarayın ücretsiz şekilde ziyaret edilebileceğini söyledi.

OSMANLI'NIN SON SARAYI

Yıldız Sarayı kompleksi, Osmanlı Devleti'nin son sarayı olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Sultan III. Selim'in (1789-1807) annesi Mihrişah Sultan için yaptırılan saray asıl şeklini Sultan II. Abdülhamid döneminde aldı. Saray, 33 yıl boyunca devletin yönetim merkezi, Sultan'ın ve ailesinin ikametgahı olarak kullanıldı.