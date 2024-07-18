Kur'an-ı Kerim’e saygısızlık yapan hadsiz gözaltına alındı: "Halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler hesap verecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine paylaşımları yapan 23 yaşındaki M. Ç.'nin Adana Seyhan'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirdi.



Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

GEREĞİ YAPILDI-20

Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan'da yakalanarak gözaltına alınmıştır.