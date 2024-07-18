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Başkan Erdoğan ve devletin zirvesinden KKTC'ye "50. yıl çıkarması"

KKTC, Barış Harekatı'nın 50. yılını 20 Temmuz'da görkemli bir törenle kutlayacak. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de aynı tarihlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 08:27 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 09:30
Başkan Erdoğan ve devletin zirvesinden KKTC’ye 50. yıl çıkarması

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak.

KKTC'ye "50. yıl çıkarması"

GÖRKEMLİ KUTLAMA
KKTC, Barış Harekatı'nın 50. yılını görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor.

Anma programlarının yanı sıra KKTC Barış Harekatı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TatarBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Harekatın 50. yılı için KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu ve çok sayıda gemi, geçit töreni yapacak.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de 20 Temmuz'da gösteri yapması planlanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan

DEVLET ERKANI KKTC'DE OLACAK
Kutlamalar kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili de KKTC'de olacak.

Kurtulmuş'a, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Başkanvekilleri de eşlik edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL MYK VE ÇOK SAYIDA MİLLETVEKİLİYLE KATILACAK
Kutlamalara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 174 Kıbrıs Gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle katılacak.

Özel'in davetiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklerde yer alacak.

Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş AyataDışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata

Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gidecek.

MİÇOTAKİS GÜNEY'DE OLACAK
Türkiye'nin normalleşme sürecinde olduğu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de 20 Temmuz'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) olması bekleniyor. Erdoğan ve Miçotakis'in aynı anda adada olması nedeniyle bu yıl 20 Temmuz günü dünya medyasının ilgisi Kıbrıs adasında olacak. Adanın kuzeyinin görkemli kutlamalara şahit olacağı gün, güneyde de yas havası olacağı değerlendiriliyor.

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