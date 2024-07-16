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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliyeden tüm dünyaya seslendi! "85 milyon tek yumruğuz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında Külliyeden tüm dünyaya seslendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliyeden tüm dünyaya seslendi! 85 milyon tek yumruğuz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında Külliyeden tüm dünyaya seslendi. Çarpıcı mesajlar verdi:

Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz, ne de 252 vatan evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir. Bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacaktır.

Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak, pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, tarihimize kara bir leke olarak geçti. Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. 85 milyon tek yumruğuz.

MİLLET İRADESİ ŞAHA KALKTI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Kendisinin de okuduğu duaların ardından vatandaşlara seslendi:
Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde, yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız.
Rab'bim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum.
Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

'BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKTIK'
15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesinin yazıldığı yerlerin en başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gelmektedir.
Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik.
Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz.

ŞEHİTLERİMİZİ YAŞATACAĞIZ
Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız.
15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.
15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır.
Bu millet; istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.

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