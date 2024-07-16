Şehadet emrine ’’Başüstüne’’ diyen kahraman: Ömer Halisdemir! | Külliye’de duygusal anlar

Program kapsamında 15 Temmuz 2016 karanlık gecesinde şehitlik mertebesine yürüyen tüm şehitlerimiz için dualar okunmasının ardından şehadet emrine "başüstüne" diyen kahraman şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anıldı.

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin bastırılışının 8. yıl dönümünde yine demokrasi nöbetinde. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında, 2016'daki darbe girişiminde cesurca ve gözünü kırpmadan şehadete yürüyen Ömer Halisdemir de için şiirler okundu. Dursun Ali Erzincanlı , Ömer Halisdemir'e ithaf ettiği ''30 Kuş'' adını verdiği şiirini okurken sesi titredi, dinleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Erzincanlı, ''Otuz Kuş'' şiirini 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda ölümü göze alarak şehit düşen ve 15 Temmuz gecesinin kırılma noktalarından birini oluşturan Şehit Ömer Halis Demir'e ithaf etmiştir.

KIRILMA NOKTASI!

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk ordusunun göz bebeği özel kuvvetleri ele geçirmesini engellenmiş ve olayın akışını değiştirmesiyle kırılma noktası yaşatmıştır. Gece boyu yaşanan çatışmalarda da Türk halkı darbecileri engellemeyi başarmıştır.

İşte o şiir:

OTUZ KUŞ

Ben babamın en hüzünlü yanıyım

Ben Babamın aslan kahramanıyım!

Öyle değil mi Baba?

Gözlerin kıpkırmızı!

Çok mu ağladın!

Baba! o geceyi bir de benden dinle !

Ama Her zamanki gibi dinle,

Tebessümle... Rüyamda kanat sesleri duydum,

Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa.

Sanki biraz gül, biraz leylaktı

Sonra otuz kuş gördüm,

Hepsi beyazdı.

Otuz kuş, gökyüzüne şehadet diye yazdı.

Bir ses duydum, Hayırdır!, dedim.

Hayırdır, dediler.

Çukurkuyu'daki Gökyüzü gibiydi uçtukları yer!

Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler Kanatlarında kan vardı! Hayırdır!,

dedim, Hadi sen de uç! Bizden hızlı uçabilirsin, dediler.

30 kuş beni boşluğa bıraktı baba! Birden uyandım, hayır olur dedim.

Meğer gecesi kabus olacak bir güne uyanmışım.

Gökyüzünün yıldızlarını çalıp,

Omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece Ruhları yoktu.

Korkar mı senin oğlun? Korkmaz! Korkmadım!

Zekai Paşam aradı baba: Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor.

O makam senin namusundur Ömer! Ben gelene kadar namusunu koru!

Gerekirse o vatan hainini vur! Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer! Hakkını bana helal et! Paşam Şehadet der demez

Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba!

Rüya değil bu kez. Uyanıktım! Muhteşem bir koku yayıldı odaya!

Bir şey oldu o an! Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi.

Sanki tek başıma,tüm dünyayla savaşabilirdim!

Hazırlanıp bahçeye çıktım Hainin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı.

Bir arslanın karşısında duran çakallar gibiydiler.

Engellemeye çalıştım, durmadılar.

Ben de silahımı çekip, baş haini başından vurdum! Yine kuşları gördüm baba! Bana doğru uçuyordu! Otuz kuş, Kanat sesleri Vücuduma dokunan.

Ve Kanatlarında kan Salâ sesi! Gökleri yırtan! Muhteşem bir koku Gül mü, leylak mı? İçime yayılan! Ve Çukurkuyu'nun gökyüzü! Masmavi, bulutsuz!

Ve Sessiz! Ve sessizlik!

İçimde huzur.

Gökyüzündeyim Ama artık Kuşlar beni tutmuyor!

Uçuyorum ve Onlardan hızlıyım Meğer ben şehit olmuşum.

Baba! yalnız değilim burda

Yine ordudayım, Şehitler ordusunda!

Baba Ne oldu biliyor musun?

Peygamber alınlarımızdan öptü,

Şehitlere dedi ki

Kardeşlerinizi tebrik edin!

Bunlar benim garip şehitlerimdir! Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehid oldunuz!

Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı.

Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı.

Sizler tanklarla savaştınız, bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi!

Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehid oldunuz ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara göğüslerini siper etti!

Bunlar benim gariplerimdir!

Tebrik edin kardeşlerinizi!

Baba! Milletime söyle!

Albayrağın dalgalandığı her yerde biz varız!

Paşama söyle namusumu çiğnetmedim! Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle! De ki Ömer size bir vatan bıraktı!

Çekinmeden Bu vatan bizim! diyebilirsiniz.

Çünkü bedelini ödedim!

Baba ben oğluma, Ertuğrul'a Bu vatan için şehid olmayı öğrettim!

Sen de bana öğrettiğin gibi Ona vatan için yaşamayı öğret!

Bu vatan bizim baba!

Otuz kurşun yedim!

Bedelini ödedim!

Babacım hürmetle ellerinden öperim.

Ben babamın en hüzünlü yanıyım,

Ben Babamın aslan kahramanıyım!

Ben vatanımın Asil Kahramanıyım!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve yurdun çeşitli noktalarında kahraman şehitlerimizin şanlı mücadelesini anmak için toplanan coşkun kalabalıklar bir kez daha ''Ya İstiklal Ya Ölüm'' diye haykırdı.

Şehit Ömer Halisdemir

KAHRAMAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR

Şehadet emrini kahramanca gözünü kırpmadan yerine getirdi, darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, evli ve iki çocuk babasıydı. Özel Kuvvetler askeri Ömer Halisdemir, yurt içi ve yurt dışında birçok görevde yer aldı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı paşanın, darbeci generali "vur" emrini yerine getirerek darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yanındaki korumalarıyla birlikte girerken darbeci generali vurarak öldürdü. Darbeci hainler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Kahraman asker Ömer Halisdemir'in cenazesi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.