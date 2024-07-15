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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Turkuvaz Medya’da düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'nda altını çizdi: Kirli oyunlara izin vermeyeceğiz

FETÖ’cü darbe girişiminin 8. yıldönümünde Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz Anma Programı düzenlendi. Konferansa katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Devletimize milletimize geleceğimize kast eden kim olursa olsun, onlarla ve kirli zihniyetleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Turkuvaz Medya’da düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı’nda altını çizdi: Kirli oyunlara izin vermeyeceğiz

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yerli ve milli yayın çizgisiyle devletin ve milletin yanında olan Turkuvaz Medya Grubu, dün 15 Temmuz'un 8. yıldönümünde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Turkuvaz'ın İstanbul 5. Levent'teki merkez binasında düzenlenen '15 Temmuz Unutmadık, Unutturmayacağız' konferansında 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin demokrasi ve millet iradesi üzerindeki etkileri, milli birlik ve beraberlik konuları ele alındı.

ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletleri millet yapan, tarihin akışını değiştiren bazı unutulmaz günler, hayati anlar vardır. Bu tarihi günler ulusların adeta hafızalarıdır. 1071 Malazgirt Zaferimiz tam da öyledir. Tıpkı 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını sıkı sıkıya düşmanlara kapattığımız 30 Ağustos Zaferimiz gibi... Bunlar 'günlerden bir gün değil', milletimizin hafızasından asla silinmeyecek birer abidedir! 15 Temmuz öyle bir tarih ki her birimizi duygudan duyguya sevk ediyor. Hüznün en derinini, öfkenin en büyüğünü ve inancın en kuvvetlisini yaşattı, yaşatıyor.

MÜCADELELERİ MÜCADELEMİZDİR
Bu kabine döneminde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirildi. 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındığı. Bunlardan bin 697'si tutuklandı. 252 vatandaşımız şehitlik makamı ile Hakk'a yürüdü. 2 bin 740 vatandaşımız da gazilik mertebesine ulaştı. 15 Temmuz'u 15 Temmuz yapan kahramanlarımızın, şehitlerimizin şehadetinin sene-i devriyesinde, şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki emanetleri emanetimizdir! Mücadeleleri mücadelemizdir.

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