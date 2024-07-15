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Darbecilere geçit vermedi milletin kahramanı oldu! Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

Darbecilere geçit vermeyen Ömer Halisdemir’in, Niğde Bor ilçesindeki kabrini, her gün çok sayıda insan ziyaret ediyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Darbecilere geçit vermedi milletin kahramanı oldu! Ömer Halisdemir’in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

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Kanlı terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz 2016 yılında Türkiye'yi hedef seçti. Ancak Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki kahraman Türk milleti, hainlere geçit vermedi. Onlardan biri olan Şehit Ömer Halisdemir de darbeci General Semih Terzi'yi yere serdi. Ve Türkiye'nin kahramanı seçildi.

Niğde'nin Bor ilçesine defnedildi. Sadece 15 Temmuz'da değil, hemen hemen her gün vatandaşlar kabrini ziyaret etti. Anne-babalar, binlerce çocuğa, Ömer Halisdemir'in ismini verdi.

Adına etkinlikler düzenlendi. Bu yıl da 8'ncisi düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu"na katılan sporcular, İstanbul'dan hareket etti. 6 ilden sporcular 6 gün boyunca pedal çevirdi. Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray üzerinden Niğde'ye geçti. Geçtikleri her ilden aldıkları toprakları bugün Bor İlçesi'ndeki kabrine bırakacakları belirtildi.

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