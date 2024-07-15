SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Darbe girişimde tankın önüne yatmıştı! Metin Doğan o geceyi anlattı: O an ölmeden amacıma ulaştığımı hissettim

Darbe girişimde tankın önüne yatan matematik öğretmeni Metin Doğan, o gece büyük bir kahramanlık örneği gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Darbe girişimde tankın önüne yatmıştı! Metin Doğan o geceyi anlattı: O an ölmeden amacıma ulaştığımı hissettim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FETÖ'nün kalleş darbe girişimini televizyondan öğrenir öğrenmez Atatürk Havalimanı'na giden Metin Doğan, tankı önene yatarak nasıl durdurduğunu anlattı. Matematik öğretmeni Doğan, eyleme başlarken amacının ölmek olduğunu belirterek, "Ben o an benim ölümümün yüzbinlerce insanın canını kurtarabileceğini düşündüm. Bu karşı duruşu tek başına yapmak o kadar zor ki. İçinizden birden bir kişilik oluşuyor. Cesaret geliyor. Harekete geçmeniz için sizi ikna etmeye çalışıyor. Askerler birden havaya ateş açmaya başlayınca ben de o gazla koştum üzerlerine doğru. Herhalde 10 asker vardı. Geldim tankın önüne ellerimi kaldırdım. Bunlar frene bastılar. Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye bağırdım. Bir an duraksadılar. Sonra karşılıklı laflar başladı. Tank durmuştu ama motoru çalışıyordu. Karşısında güçlü de dursanız titriyorsunuz. Asfaltı titretiyor böyle. Amaç ölmekti. Yattım tankın önüne kelime-i şahadet getirdim. Tank geldi durdu. İnsanlar bağrışmaya başladı. Daha sonra kalkıp tekrar tankın önüne geçtim. Bana bağırmaya başladılar ateş edeceğiz diye. Onları tahrik etmek için tişörtümü falan çıkardım. Ateş etsene dedim. Onlar yine gaza bastılar. Bu defa hızlı bir şekilde diğer paletin altına yattım. Palet geldi omzuma değdi. Etrafta yapma diye bağıranlar benim öldüğümü düşündüler, tankın etrafını sardılar. O an ölmeden amacıma ulaştığımı hissettim" diyerek o dehşet dolu anları tekrar yaşadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli iradenin TAKVİM’i! Manşet manşet 15 Temmuz demokrasi destanı: Bölünmedik birleştik korkmadık devleştik
MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK
Astaş Holding
EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ | Ödemeler 17 Temmuz’da başlıyor! Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak?
En karanlık ve uzun gece: 15 Temmuz! Kadını, erkeği, yaşlısı, genci sokaklara aktı! İşte o gece dakika dakika yaşananlar...
Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına darbe girişimi! Ekonomide şanlı direniş: Yatırımlar hız kesmedi! 2016’dan bu yana neler yaşandı?
Nuh Çimento
15 Temmuz 2016’dan 2024’e yargıda Z raporu! 289 davanın tamamı karara bağlandı: FETÖ temizliği ne durumda?
Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor! İşte gözyaşlarına boğan hikayeleriyle 15 Temmuz şehitlerimiz...
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor
EURO 2024 şampiyonu İspanyollar! İspanya İngiltere’yi 2-1 yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu
Koza Altın
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de hayalindeki mesleği ilk kez açıkladı! Boydan dolayı kaybettim deyip anlattı
İşte Fenerbahçe’nin kamp raporu! Kim nasıl performans gösterdi? İsim isim gidecekler ve kalacaklar...
CHP’li Etimesgut Belediyesi’nin skandal 15 Temmuz kararına millet tokadı
SON DAKİKA