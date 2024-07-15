Bu nöbet bitmed! Başkan Erdoğan çağrısıyla milyonlar meydana çıktı

FETÖ terör örgütünün kalkıştığı darbe girişimi millet duvarına çarpıp yerle bir oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara çıkan vatandaşlar canları pahasına hainlere gereken cevabı vermişti. Darbe girişiminin savuşturulmasından sonra meydanları boş bırakmayan milyonlarca vatandaş demokrasi nöbeti başlattı. Hemen her ilde her ilçede meydanları hınca hınç dolduran vatandaşlar yüzlerce şehit binlerce yaralı ile savunduğu vatanına demokrasisine, devletine, liderine sahip çıktığını haykırdı. Sabahlara kadar meydanları boş bırakmayan vatandaşlar bu vakana el uzatanların ellerinin nasıl kırılacağını da göstermiş oldu. İstanbul ve Ankara gibi kentlerde eş zamanlı olarak birçok etkinlik düzenlenirken, yurt genelindeki nöbetlere genç-yaşlı ve çocuk milyonlarca kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra başta dönemin Başbakanı Binali Yıldırım olmak üzere, hükümet ve muhalefetten çok sayıda siyasi de meydanlarda vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu. Vatandaşlara bu nöbetlerde çok sayıda sanatçı ve sporcu da meydanlara inerek destek verdi. Sık sık canlı yayınlarla ve video konferanslar aracılığıyla şehirlerin meydanlarındaki halka seslenen Başkan Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da da nöbetlere bizzat katıldı. 81 ilin tamamında ve çeşitli ülkelerde günlerce süren nöbetler, 7 Ağustos'ta büyük bir katılımla yapılan 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' ile taçlandırıldı. Başkan Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte katıldığı miting, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlendi. "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" için polis kaynaklarına göre yaklaşık 5 milyon kişi alanı doldurdu. 27 gün gecegündüz tutulan demokrasi nöbetleri, 10 Ağustos'ta Beştepe'de son buldu.

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