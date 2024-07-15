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15 Temmuz’da babası ve eşini şehit verdi! Bilge Gürs o gece yaşadıklarını anlattı: Canlarını hiçe sayarak çıktılar hainlerin karşısına

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğinde konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
15 Temmuz’da babası ve eşini şehit verdi! Bilge Gürs o gece yaşadıklarını anlattı: Canlarını hiçe sayarak çıktılar hainlerin karşısına

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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğinde konuştu.

...VE DÖNMEDİLER
15 Temmuz'da eşi ve babası şehit, iki kardeşi de gazi olan Bilge Gürs, etkinlikte söz alarak o gece yaşadıklarını anlattı. Gürs, "Hem babam hem de eşim şehit, iki kardeşim ise gazi oldular. Bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğü için, devletimizin varlığı için, vatan, millet, bayrak diyerek, canlarını hiçe sayarak çıktılar hainlerin karşısına. Onların gücü iman, yardımcıları da Allah'tı. Ölürsek şehit, kalırsak gazi dediler ve bir daha dönmediler. Bizler o geceyi, o gece yaşanan hainliği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Milletimiz hiçbir zaman kimseye boyun eğmez, vatanını kimseye teslim etmez. Çünkü bizim ölümüz şehit, dirimiz gazidir. Hainlerin ise dirisi kalleş, ölüsü leştir" diye konuştu.

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